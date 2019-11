Demonstrace na Letné skončila. Milion chvilek vyzval veřejnost k zájmu o demokracii

Spolek Milion chvilek vyzval na zaplněné Letenské pláni v Praze veřejnost k podepisování prohlášení o demokracii na svých webových stránkách a i k většímu zapojení do politického života. Hymnou v podání zpěváka Dana Bárty skončila na pražské Letné dvouhodinová demonstrace, které se podle pořadatelů zúčastnilo 300.000 lidí. Výčet požadavků prohlášení obsahuje volání po politicích, kteří respektují demokratická pravidla a instituce, občanech, kterým záleží na druhých lidech, zajímají se o stav společnosti, a zemi, v níž se daří svobodě a spravedlnosti, má zdravou krajinu, a kde každý může žít beze strachu, důstojně a rád.

Premiér Andrej Babiš (ANO) má podle pořadatelů protestu do 31. prosince odstoupit, pokud neodvolá ministryni spravedlnosti Marii Benešovou a nezbaví se Agrofertu, který vložil do svěřenského fondu. Jinak Milion chvilek v lednu svolá nové protesty, uvedl na demonstraci Minář. Do protestu se podle spolku zapojili i krajané v cizině, a to v 63 městech ve 30 zemích. Babiš vzkázal v souvislosti s demonstrací na Letné, že v Česku jsou svobodné volby. Místopředseda Milionu chvilek Benjamin Roll řekl, že protest nesměřuje proti výsledkům voleb, ale proti zneužívání moci politiky, kteří vyhráli volby.