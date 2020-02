Demolice vepřína v Letech, kde byl za války koncentrační tábor pro Romy, by měla začít v červnu

V Letech na Písecku by letos v červnu mohla začít demolice vepřína, na jehož místě stával za války koncentrační tábor pro Romy. ČTK to řekla Lucie Horáková, mluvčí Muzea romské kultury, které v místě vybuduje památník romského holokaustu. Demolice, na kterou dal stát 110 milionů korun, má skončit ještě letos, kdy začnou i přípravné práce na stavbu památníku. Stavební práce by mohly začít v příštím roce. Muzeum chce památník s expozicí otevřít v roce 2023. Nyní se koná krajinářsko-architektonická soutěž na podobu památníku. K květnu by měl vzejít vítěz.

Koncentrační tábor pro Romy stával v místě, kde za komunistického režimu v 70. letech minulého století vznikl vepřín. Český stát předloni vepřín odkoupil za 450 milionů korun od společnosti Agpi, která tam tehdy měla 13.000 prasat. Táborem v Letech podle historiků od srpna 1942 do května 1943 prošlo 1308 Romů, mužů, žen i dětí, 327 z nich v něm zemřelo a přes pět set skončilo v koncentračním táboře v Osvětimi.