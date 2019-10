Deloitte: Nájemné v Praze se za pět let zvýšilo téměř o polovinu

Průměrné měsíční nájemné v Praze se za pět let zvýšilo téměř o polovinu - nájemné stouplo z 214 korun za metr čtvereční v prvním pololetí roku 2014 na 307 korun v polovině letošního roku. Průměrný meziroční růst byl 7,3 procenta, největší nárůst byl v roce 2017, a to 12,5 procenta. Vyplývá to z analýzy společnosti Deloitte, kterou si nechalo zpracovat hlavní město a kterou má ČTK k dispozici. Analýza vychází ze srovnání nabídkových cen na inzertních serverech a transakčních cen evidovaných katastrálním úřadem. Z analýzy vyplývá, že tempo růstu bylo víceméně stejné u dražších i levnějších bytů. Tomu odpovídá i to, že ceny nájmů na sídlištích letos dosáhly zhruba úrovně cen na Novém Městě v roce 2014. Nejdražšími katastry z hlediska nájmů jsou Josefov, Malá Strana, Staré Město a Nové Město. Nejlevnější jsou naopak Šeberov, Benice či Kolovraty.

Praha se v posledních letech potýká s bytovou krizí a rostoucími cenami bydlení. Podle údajů developerských firem mezičtvrtletně ceny vzrostly o 4,6 procenta na 106.713 korun za metr čtvereční. Vedení města chce bytovou krizi řešit zrychleným povolováním staveb a dalšími opatřeními, jako je podpora družstevní výstavby či zastavení privatizací městských bytů. Ty by měly sloužit zejména sociálně slabším a pro město potřebným profesím, jako jsou zdravotníci či učitelé.