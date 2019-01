Deloitte: Česká ekonomika v roce 2019 poroste o 2,2 procenta

Česká ekonomika bude v roce 2019 růst tempem 2,2 procenta. Kvůli pokračujícímu nedostatku lidí na trhu práce pak dál porostou mzdy o 6,5 procenta, a to stále rychleji než produktivita práce. Inflace se bude držet nad dvěma procenty a měnová politika centrální banky by měla být méně agresivní než loni. Vyplývá to z výhledu české ekonomiky v roce 2019, který sestavil tým ekonomů společnosti Deloitte. Na začátku roku Česká národní banka nejspíše ještě jednou zvýší úrokové sazby, po zbytek roku by ale mohly sazby zůstat stabilní.

Rok 2019 se podle analýzy Deloitte ponese v duchu nervozity ohledně zpomalování růstu ekonomiky. Ačkoli je to v hospodářském cyklu běžná situace, naplněním některých geopolitických rizik by zpomalení globální ekonomiky mohlo být citelnější, uzavřel hlavní ekonom Deloitte David Marek.