Dávky na bydlení by se mohly změnit, MPSV chystá úpravu pravidel

Podoba dávek na bydlení a pravidla jejich vyplácení by se mohly změnit. Jednu ze dvou dávek by mohli získat lidé v bytech, druhou obyvatelé ubytoven. Víc by se měl nově testovat příjem žadatelů a jejich majetek, podporu by mohli nově dostávat jen nemajetní. Částka od státu by se měla stanovit podle obvyklého nájemného. Plánuje to ministerstvo práce. Uvedlo to v podkladech k revizi dávek. O ní by měli v pondělí jednat zástupci koaličních stran. "Při neexistenci sociálního bydlení je dávková podpora zatím jediná možnost, jak je možné nízkopříjmové občany udržet v bydlení," uvedlo ministerstvo v souhrnu k revizi dávek. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) tento týden ČTK sdělila, že pokud se v Česku nepřijme zákon o bydlení, řešení problémů s chudobou a bytovou nouzí se kupředu neposune.