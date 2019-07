Data o infrastruktuře novela sjednotí v jedné technické mapě

Data o veškeré technické infrastruktuře by se měla sjednotit v digitální technické mapě, návrh skupiny poslanců podpoří ve Sněmovně vláda. Novela má zrychlit stavební řízení, podepsalo ji osm desítek poslanců ze všech sněmovních klubů. Podíleli se na na ní i odborníci z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, ministerstva pro místní rozvoj, jednotlivých krajů a také správci sítí. Digitální technická mapa by měla obsahovat aktualizovaná data o pozemních komunikacích, železničních tratích, elektrických vedeních, vodovodech, plynovodech, kanalizacích nebo datových sítích. Shrne informace o tom, jaké sítě v konkrétním místě vedou a kdo je jejich správcem. Pomoc by mimo jiné měla městům v plánování oprav. Podle iniciátora novely Martina Kupky (ODS) je mapa podstatnou podmínkou pro zjednodušení a urychlení a snížení administrativní náročnosti činností stavebního řízení. Nástroj by měl fungovat od roku 2023.