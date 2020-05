Darkov byl odstaven z těžby, stav nebezpečí hejtman nevyhlásí

Důl Darkov těžební společnosti OKD v Karviné byl kvůli hromadné nákaze covidem-19 odstaven z důlní těžby. Přešel na technologické minimum, odčerpává jen vodu a větrá. Po jednání krajského krizového štábu to oznámil moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO). Důl podle něj nelze zavřít, to by znamenalo zavření celého OKD. Vzhledem k opatřením krajské hygienické stanice a zastavení těžby ale nepovažuje za nutné vyhlašovat stav nebezpečí. Není důvod zavírat Karvinou, řekl hejtman novinářům. Hygienici přes víkend vytrasovali 1000 kontaktů nakažených, chytrá karanténa podle něj funguje. Testování v souvislosti s nákazou na Dole Darkov dosud odhalilo 221 nakažených, řekla krajská hygienička Pavla Svrčinová. V karanténě je 350 lidí.