Daňový balíček budou poslanci řešit na mimořádné schůzi. Svolaná je na příští pátek

Poslanci v pátek schválili mimořádnou schůzi Sněmovny na 25. října kvůli vládnímu daňovému balíčku. Prosadila to vládní koalice hnutí ANO a ČSSD a taky KSČM, která kabinet podporuje. V pátek se totiž poslanci k tématu nedostali, schvalování se kvůli připomínkám opozice stále protahovalo. Koaliční strany proto sesbíraly dostatek podpisů ke svolání mimořádné schůze. Součástí návrhu daňového balíčku je zdanění technických rezerv pojišťoven. A taky zvýšení spotřební daně z lihu, tabákových výrobků a vyšší zdanění hazardu - a to od ledna. Vláda tvrdí, že zvýšením daní chce bojovat se závislostmi a jejich negativními dopady. Balíček ale odmítá podpořit většina opozičních stran. Podle zástupců ODS, TOP 09 nebo Starostů a nezávislých chce kabinet za každou cenu zvyšovat daně a hlavně získat peníze do rozpočtu, které teď chybí.