Daňová kobra loni při řešení daňových úniků zajistila 2,5 miliardy korun

Policisté, celníci a specialisté finanční správy, kteří spolupracují v Daňové kobře, zajistili loni při vyšetřování daňových úniků 2,5 miliardy korun. Více než 2,2 miliardy získali v trestním řízení, zbytek peněz ještě před jeho zahájením. ČTK to sdělila mluvčí ministerstva vnitra Klára Pěknicová. Daňová kobra začala fungovat před pěti lety, od počátku působení do konce letošního března zajistila 11,67 miliardy korun. Daňová kobra není samostatnou institucí, nemá vlastní budovy a zaměstnance. Specializuje se na velké daňové podvody. Speciální tým poprvé zasáhl v červenci 2014. Řešil případ fiktivních obchodů s neexistujícími nanodisky a zabránil daňovému úniku 270 milionů korun. Policie v případu obvinila 14 lidí. Nejvíce peněz zajistila Daňová kobra v roce 2016, bylo to 3,3 miliardy korun.