Další výsledky ze sportu:

Moderní pětibojaři Jan Kuf a Martin Vlach získali na mistrovství světa v Mexiku stříbrnou medaili ve štafetě. Zvítězili Francouzi Alexandre Henrard a Valentin Belaud, kteří českou dvojici v závěrečné kombinaci běhu a střelby porazili o pět sekund. Dosud poslední českou pětibojařskou medailí z MS bylo před třemi lety zlato Kufa a Natálie Dianové ve smíšených štafetách. V druhé finálové disciplíně šampionátu v Mexiku startovalo 18 dvojic. Třetí místo obsadili s půlminutovým odstupem Bulhaři Todor Michalev a Javor Pešlejevski.

Nepovedená poslední čtvrtina připravila české basketbalisty o triumf na silně obsazeném přípravném turnaji v Hamburku. Ve finále vedli nad Tureckem už o 23 bodů, ale v poslední části dovolili soupeři velký obrat a prohráli 80:89.

Motocyklista Jakub Kornfeil obsadil ve Velké ceně San Marina v kategorii Moto3 páté místo. Bronzový muž ze srpnové domácí Grand Prix v Brně tak vyrovnal svůj druhý nejlepší výsledek v sezoně z nizozemského Assenu. První vítězství v kariéře oslavil Ital Lorenzo Dalla Porta. V královské třídě MotoGP dojel na 20. místě Karel Abraham.

Oštěpař Vadlejch skončil pátý na Kontinentálním poháru v Ostravě. Výkonem 84,76 byl druhý, ale vyřadil ho pozdější vítěz Němec Röhler.

Biatlonové mistrovství světa v roce 2023 se v Novém Městě na Moravě neuskuteční. Ve volbách na kongresu Mezinárodní biatlonové unie (IBU) v Poreči dostala přednost kandidatura německého Oberhofu. Šampionát v roce 2021 uspořádá slovinská Pokljuka, která byla jediným uchazečem o tento termín.

Tenisté zamířili na baráž Davisova poháru vlakem. Z Prahy směr Budapešť vyrazili jednička Jiří Veselý a deblista Roman Jebavý, v Brně k nim přistoupili Adam Pavlásek s kapitánem Jaroslavem Navrátilem. Čtvrtý člen týmu Lukáš Rosol po čtvrtfinále challengeru v Janově dorazí rovnou do dějiště zápasu. Tenisté jezdí vlakem na Davisův pohár do Ostravy, ale za hranice zvolili místo aut či letadla cestu po kolejích poprvé. "Netradiční to není, jen to je delší než z Olomouce do Ostravy, ale je to příjemné a pohodlné," řekl ČTK Navrátil. Na pondělní dopoledne mají tenisté naplánovaný první trénink na antukovém kurtu. Šance českého výběru na výhru zvyšuje fakt, že Maďarům chybí jednička Márton Fucsovics, 41. hráč světa.