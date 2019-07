Další těžba uhlí v Bílině získala kladný posudek vlivu na životní prostředí

Těžba uhlí v dole Bílina by mohla pokračovat až do roku 2035. Ministerstvo životního prostředí vydalo společnosti Severočeské doly kladný posudek vlivu na životní prostředí EIA. Informaci Českému rozhlasu potvrdila mluvčí rezortu Petra Roubíčková. Firma ale musí splnit celkem 31 podmínek. Kladný posudek EIA ještě není povolením těžby - to musí udělit až příslušný báňský úřad. Do roku 2035 chtějí Severočeské doly vytěžit v lomu Bílina zhruba 150 milionů tun hnědého uhlí. V současné době je těžba v dole povolená do roku 2030.