Dálnice D11 až na hranice s Polskem by mohla být hotová v roce 2028

Dálnice D11 z Hradce Králové až na hraniční přechod do Polska v Královci na Trutnovsku by měla být podle ministerstva dopravy hotová nejpozději do konce roku 2028. Celá stavba D11 včetně rozšíření dálničních pruhů ze čtyř na šest mezi Prahou a Poděbrady by měla být hotová v roce 2029. Na kontrolním dnu na stavbě dálnice D11 u Hradce Králové to uvedli ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) a generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Radek Mátl. Kremlíkův předchůdce v ministerském křesle Dan Ťok (za ANO) loni v říjnu uvedl, že až k hranicím by dálnice D11 mohla být hotová v letech 2024 až 2025. Kremlík řekl, že ho prodlužování nijak netěší. Bez změn právních předpisů ale podle něj výstavba zásadním způsobem urychlit nepůjde. "Proto jsme připravili novelu zákona o urychlení výstavby, kterou snad příští týden bude projednávat vláda," řekl Kremlík. Nově by se podle něj společné územní a stavební řízení a případně posuzování vlivu na životní prostředí mělo dít na základě zjednodušené dokumentace. "To urychlí rozhodovací procesy až o tři roky," řekl ministr.

Dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové začal stát budovat v roce 1978 a od roku 2017 dálnice končí v Hradci Králové. Ve výstavbě jsou nyní dva úseky z Hradce Králové do Jaroměře o celkové délce 22,4 kilometru. Z plánovaných 154 kilometrů dálnice se jezdí zhruba po 91 kilometrech.