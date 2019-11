Dálnice D1 je na Vysočině plně průjezdná, opravy pro letošek skončily

Dálnice D1 je na Vysočině průjezdná už dvěma pruhy v obou směrech. Silničáři v pondělí nad ránem odstranili poslední dopravní omezení v úsecích u Větrného Jeníkova a Velkého Meziříčí. Opravy tam tak už pro letošek skončily. Potvrdil to mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Omezení jsou na D1 ještě u Brna - skončit by měla do středečního rána. A o víkendu by mělo zmizet i poslední omezení na Benešovsku. Další stavební práce pak začnou až v nové sezoně.

Celá rekonstrukce D1 je rozdělená do 20 úseků. Hotových je 13. V zimě, tedy až do začátku nové stavební sezóny, už žádné nové opravy nezačnou. Ten příští rok ale bude podle ředitele ŘSD Radka Mátla asi nejhorší stavební sezonou za celou tu dobu modernizace dálnice D1. Bude se pracovat až na 71 kilometrech.