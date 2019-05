D1 kolabovala kvůli konvojům USA, situace se zklidnila odpoledne

Dopravu na dálnici D1 ve směru na Brno ve čtvrtek od rána brzdily konvoje amerických vojáků, kteří projíždějí Českem na cvičení do Rumunska a Maďarska. Cesta z Prahy do Brna se protáhla i o několik hodin. Premiér Andrej Babiš v rozhovoru na serveru Blesk.cz označil situaci za krizovou. Pět konvojů tak muselo být do večera z dálnice staženo, zůstaly například ve Staré Boleslavi a v Bernarticích na Benešovsku. Situace na nejfrekventovanější české dálnici se uklidnila až odpoledne.

Konvoj čítá víc než 350 kusů techniky a přes 800 lidí. Vojáci cestují v menších skupinách přibližně s hodinovým rozestupem. Předvoj tvořený asi 40 kusy vojenské techniky a více než 70 lidmi projel Českou republikou už o víkendu. Větší konvoje americké armády projíždějí v posledních letech Českou republikou každoročně.