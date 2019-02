CzechTourism: Kampaň ČR v newyorském metru oslovila 10 mil. lidí

Reklamní prezentace České republiky v newyorském metru oslovila na konci loňského roku celkem deset milionů pasažérů. ČTK to sdělila agentura CzechTourism. Agentura a Letiště Praha si od kampaně slibují nárůst počtu amerických turistů v Česku. Kromě stanice newyorského metra na 5. avenue a 53. ulici se Česko prezentovalo ve vlacích napříč 27 linkami metra. Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové není častým zvykem, aby se evropské destinace prezentovaly v americké metropoli v takovém rozsahu. Jde o první marketingovou spolupráci projektu TouchPoint, iniciovaného Letištěm Praha. Do New Yorku má Praha přímé letecké spoje.

Kampaň je postavena na sdělení, že to nejlepší návštěvníci uvidí až v momentě, kdy Prahu a Středočeský kraj zažijí na vlastní kůži. Na více než deseti vizuálech z ikonických míst ČR jsou části fotografie záměrně nerozeznatelné a doplněné pouze krátkým motivačním textem vybízejícím nejen k prohlížení fotografií, ale především k návštěvě destinace. Českou republiky navštíví každoročně přes půl milionu turistů ze Spojených států, což je řadí na páté místo na žebříčku zahraničních turistů.