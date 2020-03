CzechTourism: Dopad epidemie bude drtivý, řeší se, jak přežít

Dopad epidemie nového typu koronaviru na tuzemský cestovní ruch bude drtivý. V současném stavu podnikatelé tolik neřeší, jak minimalizovat ztráty, ale jak přežít. Například Praha v posledních dvou letech zaznamenala čilý turistický ruch v každém měsíci v roce. Dvě třetiny zahraničnch návštěvníků ČR přijíždí právě do hlavního města. Významně je nyní zasažen také Karlovarský kraj, jižní Čechy nebo jižní Morava. Budoucí vývoj nelze odhadovat. Po uklidnění situace by při obnově běžného režimu měli jako první pomoct domácí turisté. V rozhovoru pro ČTK to řekl ředitel státní agentury CzechTourism Jan Herget.

Struktura českého cestovního ruchu je podle Hergeta velmi pestrá a vzájemně se doplňuje. V březnu zejména Praha přišla o školní zájezdy z Itálie, duben a květen patří konferencím, které mají pro cestovní ruch velký ekonomický přínos. Následně již přichází hlavní sezona. "Jaro je typické také pro městskou turistiku. Olomouc a Brno se staly módními městy, spousta Čechů nelétala do přeplněného Říma nebo Barcelony, ale vyjížděla právě do těchto měst," uvedl dále Herget. Ztrátu podle něj samozřejmě pocítí také cestovní ruch na horách a v lázních. Karlovarský kraj je podle něj na cestovním ruchu ze všech regionů nejvíce závislý, každá desátá koruna, která se tam vydělá je právě z tohoto odvětví, řekl. Příjmy z cestovního ruchu podle České národní banky loni činily 167 miliard korun. Podle CzechTourism tvoří cestovní ruch tři procenta hrubého domácího produktu ČR a zajišťuje na čtvrt milionu pracovních míst.