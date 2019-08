Až o 60 procent by se měl v příštím roce snížit rozpočet pro agenturu CzechTourism. Ten se dlouhodobě pohybuje kolem půl miliardy korun a klesnout má na 184 milionů. Podle odborníků, kteří ve středu v pražském Kongresovém centru jednali o budoucnosti cestovního ruchu, by však taková částka byla pro agenturu i podporu turismu likvidační. Ředitel CzechTourism Jan Herget připustil, že by musel propouštět zaměstnance.