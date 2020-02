CVVM: Zeman je v kontaktu s lidmi, ale nedbá o důstojnost úřadu

Prezident Miloš Zeman je podle většiny Čechů v kontaktu s občany a zná jejich problémy, plní také funkce, které mu svěřuje ústava. Většina lidí se ale domnívá, že špatně dbá o důstojnost prezidentského úřadu, negativní hodnocení převažuje i u toho, jak Zeman reprezentuje zemi v zahraničí. Vyplývá to z lednového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR (CVVM).

O tom, že je Zeman v kontaktu s občany a zná jejich problémy, je přesvědčeno 59 procent dotázaných. Pozitivně hodnotí naplňování ústavních funkcí 55 procent lidí. Kladná hodnocení převažují i u toho, jak prezident ovlivňuje vnitropolitický život - Zemana v této oblasti podporuje 49 procent lidí, opačný názor má 43 procent. Nejhůř lidé hodnotí to, nakolik dbá Zeman o vážnost a důstojnost prezidentského úřadu. Negativně to vnímá 56 procent lidí, kladně prezidenta hodnotí 41 procent. Podle 51 procent dotázaných Zeman také špatně reprezentuje Česko v zahraničí. Polovina dotázaných negativně hodnotí i to, jak Zeman funguje jako autorita u veřejnosti, opačný názor má 43 procent lidí.

V porovnání s předchozími prezidenty Václavem Havlem a Václavem Klausem hodnotí lidé výrazně lépe to, nakolik je Zeman v kontaktu s běžnými občany. Havel byl nejlépe hodnocen v tom, jak reprezentuje Česko v zahraničí, u Klause lidé oceňovali, jak dbá na vážnost prezidentského úřadu.