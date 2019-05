CVVM: Z představitelů stran Češi nejvíc věří Babišovi

Češi věří z představitelů parlamentních stran nejvíce předsedovi hnutí ANO a premiérovi Andreji Babišovi. I u Babiše ale převažují nad jeho příznivci lidé, kteří mu nedůvěřují. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) z přelomu března a dubna. Nejméně lidé věří šéfovi hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomiu Okamurovi, kterému vyjádřily nedůvěru zhruba dvě třetiny lidí. Do průzkumu bylo zařazeno 18 předsedů a prvních místopředsedů stran zastoupených ve Sněmovně. U všech z nich převažoval podíl lidí, kteří jim nedůvěřují, nad podílem lidí vyjadřujících jim důvěru. Největší podíl důvěry měl u dotázaných Babiš s 38 procenty. Předseda ČSSD, která s ANO tvoří vládní koalici, Jan Hamáček byl na druhém místě s 30 procenty důvěry. Babiš je zároveň jedním z politiků s největším podílem nedůvěry. V průzkumu uvedlo 56 procent lidí, že šéfovi ANO nevěří. To je stejná míra nedůvěry jako třeba v předsedu KSČM Vojtěcha Filipa. Podobný podíl Čechů, a to 58 procent, také vyjádřil nedůvěru bývalému předsedovi lidovců Pavlu Bělobrádkovi. Ten byl v době začátku konání průzkumu ve funkci šéfa KDU-ČSL, ale nyní již stranu vede Marek Výborný, který ještě do průzkumu zařazen nebyl.