CVVM: Volby by vyhrálo ANO, mírně si ale pohoršilo

Volby do Poslanecké sněmovny by podle modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) v květnu vyhrálo ANO se ziskem 28 procent hlasů, proti předchozímu měsíci se jeho podpora snížila o čtyři procentní body. Naopak podpora ODS, která by byla ve volbách druhá, vzrostla o tři body na 17 procent. Následovali by Piráti s 13,5 procenta hlasů a KSČM s 11 procenty. Vyplynulo to z průzkumu, který CVVM provedlo před volbami do Evropského parlamentu, a jeho výsledky tak mohly ovlivnit stranické předvolební kampaně. Do dolní parlamentní komory by se ještě dostala ČSSD s 9,5 procenta hlasů. Hnutí SPD by podle volebního modelu získalo pětiprocentní podporu občanů a lidovci a STAN by měli shodně podporu 4,5 procenta voličů. U těchto tří uskupení ale nelze podle autorů průzkumu vzhledem k míře spolehlivosti a váhání voličů říci, jestli by se do Sněmovny dostaly či nedostaly.