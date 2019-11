CVVM: Největší podporu si dál drží ANO, i když si mírně pohoršilo

Podpora hnutí ANO v listopadu mírně klesla, nicméně ji má mezi politickými stranami nadále největší. Z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) vyplynulo, že ANO si proti říjnu pohoršilo o tři body na 30 procent. S velkým odstupem za ním skončila ODS s podporou od 14 procent lidí a Piráti s 13,5 procenta. KSČM a ČSSD si shodně připsaly devět procent. Nad pěti procenty potřebnými pro vstup do dolní komory ještě skončili lidovci a SPD, vzhledem k váhavosti voličů ale podle CVVM nelze říct, jestli by se do Sněmovny dostali. Vedle ANO se statisticky významněji změnila podpora jen u STAN, které si od října polepšilo o 1,5 bodu na čtyři procenta.

Podle volebního modelu od letošního června setrvale mírně narůstá podpora hnutí Trikolóra. V listopadu hnutí Václava Klause mladšího podpořilo 3,5 procenta občanů, o měsíc dříve model ukázal tříprocentní podporu. CVVM provedlo průzkum v první polovině listopadu mezi tisícovkou lidí s volebním právem. Pokud by se v tomto období konaly volby, zúčastnilo by se jich podle svého vyjádření 61 procent občanů ČR.