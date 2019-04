CVVM: Největší podporu mezi stranami si drží ANO, za ním je ODS

Největší podporu mezi politickými stranami si nadále udržuje ANO, podle volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) by ho v dubnu při volbách do Sněmovny podpořilo stejně jako o měsíc dříve 32 procent lidí. S výrazným odstupem za hnutím premiéra Andreje Babiše by skončilo ODS s 14 procenty, Piráti a ČSSD se shodným ziskem 12,5 procenta hlasů a KSČM s 11 procenty. V porovnání s březnem se ani podpora těchto stran nezměnila s výjimkou komunistů, kteří si o 2,5 procentního bodu polepšili. Šesté v pořadí by skončilo hnutí SPD, které by podle volebního modelu získalo šestiprocentní podporu občanů. KDU-ČSL a STAN by podpořila ve volbách zhruba čtyři procenta lidí, TOP 09 by získala tři procenta hlasů, a Zelení procento hlasů.

Volební model podle CVVM není předpovědí výsledků voleb, ale na základě získaných odpovědí o preferované straně, jistotě volby a ochotě jít k volbám informuje o rozložení voličské podpory v době průzkumu.