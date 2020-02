CVVM: ANO a ODS v lednu posílily, SPD spadlo pod pět procent

Hnutí ANO podle lednového volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) v porovnání s prosincovým průzkumem posílilo. Volilo by jej 32 procent lidí. ODS se s 15 procenty vrátila na druhou příčku před Piráty (13,5 procenta). Pod stupni vítězů by přes mírný pokles skončily ČSSD a KSČM, těsně nad pětiprocentní hranicí byly STAN, KDU-ČSL a TOP 09. Hnutí SPD by jako jediné ze sněmovních uskupení získalo méně než pět procent hlasů. Parlamentních voleb by se v lednu podle svého vyjádření zúčastnilo 65 procent Čechů, 30 procent lidí svoji účast vyloučilo. Reálná účast ve volbách v říjnu 2017 byla 60,8 procenta. Volební model CVVM není předpovědí výsledků voleb, ale na základě získaných odpovědí informuje o rozložení voličské podpory v době průzkumu.