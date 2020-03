ČVUT vyvíjí prototyp respirátoru, žádá výzkumníky o spolupráci

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC) vyvíjí nový prototyp respirátoru. Respirátor by mělo být možné vyrobit na 3D tiskárnách i vstřikováním plastu do připravených forem po celém světě. CIIRC tím chce pomoci překonat potíže s lokálním nedostatkem ochranných prostředků. Institut vyzývá další odborníky a firmy ke spolupráci a přípravě prototypu pro masovou výrobu. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí ČVUT Andrea Vondráková. Následně bude respirátor otestován na protivirovou propustnost a další důležité parametry.