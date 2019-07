Čtvrtým Čechem ve volejbalové Síni slávy je mistr světa Tesař

Josef Tesař je čtvrtým Čechem ve světové volejbalové Síni slávy. Legendární smečař, který zemřel ve věku 80 let v roce 2007, byl mistrem světa z roku 1956 a trojnásobným evropským šampionem. Jména nových členů, kteří budou do vybrané společnosti slavnostně uvedeni 9. listopadu v americkém Holyoke, zveřejnil web Síně slávy volleyhall.org. Jako první Čech byl do světové Síně slávy před 15 lety zařazen bývalý vynikající nahrávač Josef Musil, držitel dvou olympijských medailí, dvojnásobný mistr světa a jeden z osmi nejlepších hráčů minulého století. Následovali ho dva čeští funkcionáři František Stibitz a Miloslav Ejem. Volejbalová Síň slávy existuje od roku 1985. Zpočátku byla čistě americká, od roku 1998 se otevřela i ostatním zemím.