Čtvrtý nakažený člověk se vyléčil, dorazil milion respirátorů

Potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru v Česku přibylo na 833, během pátku se počet zvýšil o 68. Vyléčili se čtyři pacienti. Nejvíc nakažených je v Praze a Středočeském kraji. Vyplývá to z informací zveřejněných na webu ministerstva zdravotnictví. Ve čtvrtek přibylo 205 případů nákazy, což je dosud nejvyšší denní nárůst. V Praze je podle hlášení krajských hygienických stanic 124 nemocných, ve Středočeském kraji 108. Nejméně případů má Liberecký kraj s osmi a Vysočina s devíti nakaženými. Hlášení hygieniků zahrnují pouze ověřené nálezy, proto jsou mírně nižší než čísla včetně případů odhalených v laboratořích. Testů bylo ke čtvrteční půlnoci provedeno 11.619. V zahraničí se podle hlášení hygieniků nakazilo 38 procent nemocných, zbytek v Česku. Téměř polovina z nakažených v zahraničí se vrátila z Itálie, čtvrtina z Rakouska.

Zástupci vlády, která čelila kritice za nedostatek ochranných prostředků, přišli na pražské letiště, kde půl hodiny před polednem přistálo letadlo s dodávkou 1,1 milionu respirátorů z Číny. Další dvě zásilky se čekají v sobotu. Odborníci i politici apelují na veřejnost, aby dodržovala omezení pohybu na veřejnosti a karanténu, jinak mohou nastat ještě drastičtější opatření. Schodek státního rozpočtu kvůli dopadům koronaviru na ekonomiku letos podle ministerstva financí překročí 100 miliard korun. "Pozice je dobrá, nicméně ty výdaje budou tak obrovské a propady příjmů taky tak velké, že musím předložit novelu zákona o státním rozpočtu. Stále to počítáme, ale už teď to bude bezesporu víc než 100 miliard korun," uvedla ministryně finanací Alena Schillerová (za ANO).

Tuzemské laboratoře k dnešnímu ránu provedly 11.619 testů. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dodal, že i když roste počet infikovaných, věří, že se bude zvyšovat i počet vyléčených. Podle dosavadních informací je 63 pacientů s koronavirem v nemocnicích, z toho pět zůstává ve vážném stavu. Pro pacienta, který leží v pražské Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) v kritickém stavu s nemocí COVID-19, budou moct lékaři použít experimenální lék Remdesivir. Americká firma Gilead, která ho vyrábí, schválila zařazení pacienta do svého programu a lék již odeslala do Česka.

Do Česka dorazila zakoupená zásilka 1,1 milionu respirátorů, první letadlo z Číny s dodávkou 150.000 rychlotestů na zjišťování nákazy novým typem koronaviru přistálo v Praze v noci na středu. Respirátory budou prioritně rozdány mezi nemocnice a zdravotnická zařízení. Pro veřejnost stát připravuje roušky, ale až po přednostním zásobení zdravotníků. Stát plánuje, že nejméně po dobu následujících šesti týdnů by do Česka měla mířit každý týden tři letadla s dodávkami zdravotnického materiálu z Číny.