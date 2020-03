ČTÚ navrhl nové podmínky aukce 5G. Chce ji vypsat do pololetí

Český telekomunikační úřad předpokládá vyhlášení aukce kmitočtů pro mobilní sítě 5G na konci června, tedy zhruba s půlročním zpožděním. Veřejnou konzultaci nově navržených podmínek spustí 16. března. Na připomínky budou mít operátoři měsíc. Úřad to uvedl v tiskové zprávě. Do státního rozpočtu by aukce měla podle předpokladů přinést minimálně šest miliard korun. Podmínky aukce podle ČTÚ podporují rozvoj konkurence na mobilním trhu s cílem zajistit dlouhodobě pozitivní vývoj cen mobilních služeb. Současně nově představené podmínky podporují rozvoj sítí 5. generace v souladu s 5G strategií přijatou vládou. V pásmu 700 MHz zůstávají k vydražení kmitočty o celkovém rozsahu dvakrát 30 MHz s tím, že jednotlivý operátor může získat maximálně dvakrát deset MHz. ČTÚ je připraven případně zvýšit tento limit na dvojnásobek.

Aukce se podle dřívějších vyjádření pravděpodobně zúčastní stávající mobilní operátoři O2, T-Mobile a Vodafone, zájem deklarovala i firma Nordic Telecom.