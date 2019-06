ČTÚ: ČR má vyšší ceny za mobilní data kvůli malé konkurenci

Ceníkové ceny za mobilní datové služby pro rezidenty jsou na českém trhu vyšší, než jaké by byly na trhu s plně rozvinutou konkurencí. Konstatuje to analýza Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), která prošla připomínkovým řízením a regulátor jí odešle k notifikaci Evropské komisi. ČTÚ v analýze uvedl, že mobilní trh v Česku není plně konkurenční, protože operátoři jednají v tzv. tiché shodě. K tomu podle úřadu přispívá fakt, že soutěž se odehrává u neveřejných slev, a nikoliv plošně v ceníkových cenách. Operátoři to v připomínkách odmítli. Samotný vysoký počet virtuálních operátorů na trhu bez ohledu na zhodnocení jejich možnosti přinášet nové nabídky zákazníkům rozhodně není vypovídající a je tedy do jisté míry pouze zdánlivým znakem konkurenčního prostředí, uvedl dál ČTÚ. Rovněž nízký objem přenesených čísel - ročně přibližně tři procenta celkového počtu SIM karet - nasvědčuje relativně malé dynamice trhu, dodal mluvčí ČTÚ Martin Drtina.

Vysoké ceny za mobilní data v České republice v minulosti kritizovali vládní i opoziční politici. Konkurenci, která by ceny snížila, má pomoci vstup čtvrtého mobilního operátora v podzimní aukci kmitočtů pro 5G nebo zákonné zkrácení doby pro přenesení mobilního čísla.