ČT: Odsouzený exposlanec ČSSD Petr Wolf se skrývá v Paraguayi

Odsouzený bývalý poslanec za ČSSD Petr Wolf, který je od roku 2013 nezvěstný, se podle policie skrývá v Paraguayi. Uvedla to Česká televize (ČT) s tím, že muž zatím nebyl zadržen. Wolf si má odpykat šest let vězení za dotační podvod vůči ministerstvu životního prostředí, do vězení však nikdy nenastoupil.

Wolf byl zvolen poslancem za ČSSD, později stranu opustil. Funkci vykonával v letech 2006 až 2010. Wolf rozsudek označil za nesprávný a nespravedlivý, obvinění podle něj mohlo být politicky motivované. Upozornil na to, že vyšetřování začalo v době, kdy vystoupil z klubu ČSSD a nepodpořil jejího tehdejšího předsedu Jiřího Paroubka. Počátkem roku 2013 Wolf neúspěšně požádal o odložení výkonu trestu. Policie po něm 25. ledna 2013 vyhlásila pátrání, v únoru byl vydán evropský zatykač a v dubnu pak i mezinárodní. Peněžitý trest Wolf s manželkou uhradili ve splátkách. Peníze přicházely na účet soudu i v době, kdy už byl exposlanec na útěku. Wolfův příbuzný za něj podal žádost o milost, kterou ovšem ministerstvo spravedlnosti v únoru 2015 zamítlo.