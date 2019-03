ČT: Faltýnek sám navrhne mýtný tendr jako mimořádný bod Sněmovny

Údajné ovlivňování mýtného tendru navrhne první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek sám jako mimořádný bod jednání Sněmovny. Chce vysvětlit svoji roli v kauze, uvedla Česká televize (ČT). Počítá s tím, že vystoupí a bude připraven odpovědět na dotazy poslanců a vysvětlit svoji roli v případu. O žádném ovlivňování podle něho nemůže být ani řeč. Policie minulý týden zasahovala na antimonopolním úřadu a v sídle firmy Kapsch, která provozuje v Česku mýtný systém. Nikoho neobvinila. Server Novinky.cz napsal, že policie podezřívá předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje a ředitele české pobočky Kapsch Karla Feixe z korupce. V této souvislosti se mluvilo o Faltýnkovi, který s oběma jednal. Faltýnek uvedl, že s představiteli firmy i s ÚOHS jednal o mýtném systému z pověření koaliční rady pro dopravu. Uvedl, že jeho cílem bylo vypsání tendru, aby Česko nemuselo řešit co dál s mýtem.

Jednání Jaroslava Faltýnka s účastníky soutěže v mýtném tendru bylo krajně nestandardní, řekl novinářům ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Podle něj Faltýnek ani nikdo jiný do dopravní politiky ministerstva nezasahoval. Současná kauza kolem Kapsche pak podle něj vysvětluje chování firmy vloni na jaře, kdy cítil z její strany tlak, aby nepokračoval ve své funkci. Ťok uvedl, že Faltýnka k jakémukoliv jednání s Kapschem nebo ÚOHS o mýtném tendru nevyzval a nebylo to ani úlohou dopravní koaliční rady. Ta řešila rozšíření mýtného systému na nové úseky. Zasahování Faltýnka do mýtného tendru v rozhovoru pro Mladou frontu a Lidové noviny zkritizoval i premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj není vhodné, aby suploval roli ministra dopravy.