ČSÚ: Zhruba 13 pct obyvatel ČR nad 15 let má zdravotní postižení

Zhruba 13 procent obyvatel Česka nad 15 let má zdravotní postižení, které je dlouhodobě omezuje v běžném životě. Je to kolem 1,15 milionu lidí. Ve věku do 14 let má pak handicap sedm procent chlapců a děvčat, tedy asi 117.000. Výsledky na tiskové konferenci zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Podle jeho zjištění kompenzační pomůcky chybí téměř pětině zdravotně postižených Čechů a Češek nad 15 let, pomoc druhých pak zhruba desetině. Třem čtvrtinám lidí s nějakým zdravotním omezením je víc než 55 let. Každému třetímu je přes 75 let. Zhruba 45 procent pětasedmdesátníků a starších cítí, že je jejich potíže omezují. Podle zjištění statistiků má 830.500 lidí nad 15 let pohybové omezení. Zhruba tři čtvrtiny z nich mají problém kleknout si, sednout si, vyjít do schodů či vydržet stát delší dobu. Zhruba každý sedmý to nezvládá vůbec.