ČSÚ: V ČR přibývá dětí s odkladem školní docházky

V Česku přibývá dětí, které nastupují do základní školy po odkladu povinné školní docházky. V loňském školním roce tvořily kolem 23 procent všech prvňáků. Z dřívějších vyjádření odborníků plyne, že časté odklady v ČR souvisí s vysokými nároky školy na děti. Odklad školní docházky dostávají častěji chlapci než dívky. "U chlapců se odložené školní nástupy týkaly loni asi 30 procent z nich, a byly tak skoro dvakrát častější než u dívek, u kterých se jednalo o 16 procent," vypočetla Helena Chodounská z Českého statistického ústavu. Mezi kraji jsou v tomto ohledu rozdíly. Nejčastěji nastupují do školy děti až v sedmi letech v Olomouckém, Ústeckém a Karlovarském kraji. Nejméně často pak v Praze a na Vysočině. Odborníci dlouhodobě upozorňují, že je v ČR zbytečně moc dětí, které do školy nastupují až v sedmi letech. Odklad by přitom měl být jen výjimečným opatřením, které by se mohlo týkat dvou procent dětí.