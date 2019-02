V českých hotelech, penzionech a dalších ubytováních loni přespalo rekordních více než 21 milionů lidí. To je o zhruba šest procent více než v roce 2017. Ukazují to data Českého statistického úřadu. Přibližně každý druhý nocleh si loni zaplatil cizinec. V průměru se ubytovávali na dvě a půl noci. Nejvíc zahraničních hostů loni přijelo z Německa. Jejich počet vůbec poprvé překonal dva miliony. Následovali návštěvníci ze Slovenska a Polska. Do Česka přijíždí taky čím dál tím více Číňanů.