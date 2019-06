ČSÚ: V Česku loni utonulo 185 lidí, o čtyři více než v roce 2017

V Česku loni utonulo 185 lidí, z toho bylo 133 mužů a 52 žen. Bylo to o čtyři lidi více než v roce 2017. Asi desetina utonulých jsou děti do 15 let. Utonutí je tak po dopravních nehodách nejčastější příčinou smrti dětí, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) jsou počty utonulých na jednoho obyvatele v ČR až dvojnásobně vyšší než v některých přímořských státech jako Francie nebo Velká Británie.

V bazénu utonulo za celý loňský rok šest lidí, ve vaně deset. Drtivá většina životů ale vyhasla pod hladinou přírodních vod. Poslední tři roky se drží počty utonulých kolem 180 obětí, ale například v roce 1997 utonulo dokonce 326 lidí. Na řekách v ČR se loni staly tři smrtelné nehody. V jednom případě utonul vodák po nehodě na jezu a další dva lidé utonuli poblíž nebezpečných jezů. V moři končí svůj život ročně několik desítek českých turistů, nejvíce v Chorvatsku, uvedla Eva Svobodová z pojišťovny UNIQA. Voda má podle ní na svědomí v přírodě každý rok i řadu poranění po skoku do mělké vody.