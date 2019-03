ČSÚ: Desetina domácností dává za bydlení 40 procent svých příjmů

Téměř desetina českých domácností platí za bydlení včetně energií více než 40 procent ze svých čistých příjmů. Zhruba dvě třetiny z nich přitom bydlí v pronajatém bytě a největší skupinu mezi nimi tvoří osamělé důchodkyně. Vyplývá to z šetření Českého statistického úřadu o příjmech a životních podmínkách domácností. Celkově podíl čistých peněžních příjmů, které domácnosti dávají na bydlení, se během posledních pěti let postupně snižoval. Důvodem je rychlejší růst příjmů. Loni podíl výdajů na bydlení na čistých příjmech činil celkově 15,9 procenta, tedy v průměru 5706 korun měsíčně na domácnost. V případě vlastního domu to bylo 11,7 procenta, vlastního bytu 14,7 procenta a u nájmu 30 procent příjmů domácnosti. Ve vlastním domě loni podle ČSÚ bydlelo zhruba 39 procent Čechů, ve vlastním bytě zhruba 29 procent lidí. Družstevní byt má osm procent Čechů a v nájmu bydlí 19 procent lidí.