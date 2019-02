ČSÚ: Český průmysl je v EU na 12. příčce

Český průmysl se řadí na 12. místo žebříčku členských zemí EU s dvouprocentním podílem na její celkové produkci. Na tiskové konferenci to řekl ředitel odboru statistiky průmyslu Českého statistického úřadu Radek Matějka. Průmyslová výroba loni v Česku meziročně stoupla o tři procenta. Rostla pátým rokem po sobě, ale pomaleji než o rok dřív. Přesto tempo růstu zůstalo nad evropským průměrem. Mezi klíčové země ovlivňující vývoj průmyslu v Evropě je podle Matějky s 30procentním podílem Německo, následují s odstupem Velká Británie, Itálie a Francie. "Česko lze tradičně označit za jednu z nejprůmyslovějších zemí Evropy, což má své historické kořeny. Více než polovina naší průmyslové produkce míří na export," uvedl. V letošním roce průmysl podle analytika Patrika Rožumberského nečekají lehké časy. "Jeho orientace na export se v této fázi ekonomického cyklu začíná ukazovat jako svazující. Mezi jeho největší překážky bude patřit pomalejší globální obchod, nasycená poptávka po autech v Evropě a oslabení čínské ekonomiky. Stále však věříme tomu, že se průmyslová produkce letos v průměru vyhne meziročnímu poklesu," uvedl.

Zahraniční obchod Česka loni skončil v přebytku 132,7 miliardy korun, meziročně tak byl o 30,8 miliardy Kč nižší. Největším obchodním partnerem Česka bylo loni Německo, kam směřovala téměř třetina tuzemského vývozu. Na dovozu do ČR se německý vývoz podílel z více než jedné čtvrtiny. Celkově podle analytika UniCredit Bank Jiřího Poura bilance zahraničního obchodu loni vykázala solidní výsledek. Hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda upozornil, že jedinými dvěma klíčovými odbytišti českého exportu, které loni vykázaly pokles jeho objemu, je Británie a Čína. "Důvodem pokles vývozu do Británie je nejistota spojená s procesem jejího vystoupení z Evropské unie. Pokles vývozu do Číny je dán zpomalením tamní ekonomiky," uvedl. Stavební výroba v Česku se loni meziročně zvýšila o 8,4 procenta. Dařilo se pozemnímu i inženýrskému stavitelství. V samotném prosinci stavební produkce meziročně stoupla o 3,9 procenta.