ČSÚ: Češi za posledních třicet let jedí více obilovin, luštěnin a ovoce

Češi za posledních 30 let jedí víc obilovin, luštěnin, ale i zeleniny nebo ovoce. Klesá naopak spotřeba mléka, masa, brambor a cukru. Vyplývá to z aktuálních údajů Českého statistického úřadu. Spotřebu ovlivnil hlavně růst platů, pestřejší nabídka potravin na trhu i změna stravovacích návyků. Nejvíc se od roku 1989 změnila spotřeba masa, která do roku 2018 klesla o 15 kilogramů na osobu. Změnila se taky spotřeba pečiva, lidé dřív více kupovali chleba, teď je to spíš pšeničné pečivo. A rozdíl je i u mléka. Za posledních třicet let klesla spotřeba kravského konzumního mléka o 33 a půl litru na osobu. A pokles je taky u živočišných tuků, naopak spotřeba rostlinných tuků narostla.