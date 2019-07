ČSSD zatím zůstává ve vládě s ANO

Sociální demokracie i po pondělním jednání svého předsednictva zůstává ve vládě s hnutím ANO. Širší vedení strany také jednoznačně podpořilo stanovisko, aby místopředseda ČSSD Michal Šmarda nahradil ve funkci ministra kultury Antonína Staňka. Předseda ČSSD Jan Hamáček má o prosazení tohoto požadavku dál jednat. Má také kompetenci rozhodnout i o případném odchodu strany z vlády, pokud by ČSSD nedosáhla svého. Premiér Andrej Babiš (ANO) se vyslovil pro pokračování vládní spolupráce, o dalším postupu chce jednat s Hamáčkem.

Praha - Místopředseda ČSSD a nominant sociální demokracie na ministra kultury Michal Šmarda předpokládá, že pokud nebude 1. srpna situace ohledně vedení ministerstva vyřešena, předseda strany Jan Hamáček vyzve ministry k podání demise. Šmarda také míní, že by se do konce července mělo najít řešení. Prezident Miloš Zeman v pátek uvedl, že je připraven do 31. července odvolat ministra Antonína Staňka (ČSSD).

Pražský hrad se k rozhodnutí ČSSD nebude vyjadřovat. Sdělil to mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček. Podle Vojtěcha Filipa, jehož KSČM menšinovou vládu ANO a ČSSD toleruje, se sociální demokracie snaží do záležitosti víc angažovat premiéra Andreje Babiše (ANO). Pravicová opozice mluví o tom, že se nic nevyřešilo. Podle SPD se ČSSD snaží zuby nehty držet vlády.