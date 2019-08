ČSSD trvá na Šmardovi, kandidáta na ministra měnit nehodlá

Premiér Andrej Babiš (ANO) vicepremiérovi Janu Hamáčkovi (ČSSD) zopakoval, že stojí o to, aby sociální demokracie vyměnila svého kandidáta na ministra kultury Michala Šmardu (ČSSD) za někoho jiného. Hamáček po schůzce s ministerským předsedou novinářům řekl, že ČSSD trvá na dodržování ústavy a koaliční smlouvy a kandidáta nemá důvod měnit. Nechtěl upřesnit, dokdy by mohla ČSSD vyčkávat. Hamáček zopakoval, že prezident Miloš Zeman se pohybuje "evidentně mimo ústavu", když na konci července sice po měsících vyčkávání odvolal ministra Antonína Staňka (ČSSD), ale současně místo něj nejmenoval jeho nástupce. "Pokud nebude moci ČSSD vybírat své ministry, nemá ve vládě co dělat," konstatoval Hamáček. Předseda ČSSD odmítl kritiku, kterou Babiš o víkendu mířil na Šmardu a na jeho schopnosti reprezentovat ČR ve funkci ministra kultury. Spor o výměnu ministra trvá už čtvrt roku.

Hamáček řekl, že neslyšel od Babiše konkrétní návrh řešení. Připomněl, že v úterý se premiér sejde s prezidentem. "Uvidíme, jak ta schůzka dopadne, za sociální demokracii není žádná změna," uvedl vicepremiér. Babiš slíbil, že přijde s řešením 26. srpna, dodal. "Otázka je, jaké to řešení bude a zda bude případně v souladu s koaliční smlouvou," uvedl. Předseda ČSSD také odmítl Babišovu argumentaci, že formulace z koaliční smlouvy mu umožňují navrhovat ministra vybraného ČSSD, nikoliv přikazují. "Je tam také napsáno, že sociální demokracie má pět ministrů, tam žádný podmiňovací způsob není," uvedl. Spor podle něj není ani tak o jednom jménu, ale o dodržování ústavy. Šmarda přitom dnes na facebooku změnu nominace nepřímo připustil. Není podle něj třeba z ní mít strach. "Máme docela dost lidí, kteří to určitě zvládnou. Odborně, manažersky, politicky i lidsky. Jen nevím, jestli můžeme panu premiérovi slíbit, že budou dost nekritičtí, tiší a poslušní," reagoval na Babišovu výtku, že útočil na další ministry ve chvíli, kdy ve vládě ještě ani nebyl.