ČSSD trvá na jmenování Šmardy ministrem kultury

Předsednictvo ČSSD v pondělí odpoledne jednalo o řešení vládní krize, kterou vyvolalo odvolání ministra kultury Antonína Staňka a nominace jeho nástupce Michala Šmardy (oba ČSSD). Sociální demokraté nadále trvají na tom, aby prezident Miloš Zeman Staňka odvolal a na jeho místo jmenoval Šmardu. Prezident sice už šéfovi ČSSD Janu Hamáčkovi přislíbil, že Staňka k 31. červenci odvolá, ke jmenování Šmardy však má výhrady. Sociální demokraté hrozí odchodem z vládní koalice s hnutím ANO, pokud nebude jejich nominat na vládní funkci jmenován. Předsednictvo ČSSD vyzvalo premiéra Andreje Babiše (ANO), aby v souladu se svými ústavními právy a s koaliční smlouvou zajistil respektování Šmardovy nominace.

Šéf ČSSD Jan Hamáček dostal také od předsednictva strany mandát, aby mohl i bez širšího vedení strany dělat zásadní rozhodnutí, a to i o odchodu z vlády. Novinářům to řekl člen předsednictva Miloš Petera. Podle předsedy ČSSD na Vysočině Petra Krčála předsednictvo Hamáčka velmi silně podpořilo, pro bylo 37 ze zhruba 42 zúčastněných členů. Zároveň předsednictvo vyzvalo ministry za ČSSD, aby podali demise ve chvíli, kdy je o to Hamáček požádá. Mohl by jich využít, pokud by ztroskotala další jednání o budoucnosti vlády.

Pražský hrad se nebude k tomuto rozhodnutí ČSSD vyjadřovat. Sdělil to mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček. Opozice postoj Hamáčka i Babiše kritizuje. Podle předsedy KDU-ČSL Marka Výborného jednání předsednictva ČSSD nic nevyřešilo a pokračuje nekonečný příběh. Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil uvedl, že se ČSSD bojí předčasných voleb a ztráty funkcí. Šéf komunistů Vojtěch Filip řekl, že ČSSD hraje o čas a snaží se do jednání o Šmardovi víc angažovat Babiše. Podle něj to neodpovídá koaliční smlouvě ani jednání se Zemanem.