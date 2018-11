ČSSD se vyjádří k hlasování o nedůvěře vládě

Širší vedení sociální demokracie se sejde kvůli pátečnímu hlasování o nedůvěře vládě. To vyvolala opozice kvůli informacím o údajném únosu premiérova syna Andreje Babiše juniora na Ruskem anektovaný Krym. ČSSD, která vládne v koalici s hnutím ANO, své stanovisko dosud neřekla. Situaci Babiš minulý týden probíral s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem i s poslanci sociální demokracie.

ČSSD bezprostředně po zveřejnění reportáže s Babišovým synem oznámila, že od premiéra bude důsledně požadovat vysvětlení. Nevyloučila přitom žádný postup. Hamáček o víkendu řekl, že by v té chvíli pro vyslovení nedůvěry nehlasoval, protože opozice nedisponuje žádným plánem pro případ pádu kabinetu. Opozice to odmítá, její představitelé hovoří o možnosti pokračování současné vlády ANO a ČSSD, ale bez Babiše, což je varianta, která by vyhovovala i Hamáčkovi.