ČSSD hledá nového kandidáta na post ministra kultury. Šmarda se nominace vzdal

Předseda ČSSD Jan Hamáček chce oznámit jméno nového kandidáta na ministra kultury ještě předtím, než v pátek zasedne předsednictvo strany. Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý řekl, že předpokládá, že jméno nominanta mu ČSSD sdělí do pátku. Sám chce situaci do pondělí vyřešit. Hamáček neočekává, že se budou opakovat problémy, které provázely nominaci místopředsedy ČSSD Michala Šmardy. Ten se v pondělí nominace po téměř třech měsících vzdal kvůli výtkám prezidenta Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše. Hamáček nechtěl komentovat dohady médií, kdo by se kandidátem mohl stát. "Nebudu se k těm spekulacím připojovat," uvedl. Neupřesnil ani to, zda hledá mezi členy ČSSD, nebo by mohl novým kandidátem být nestraník. Oznámit ho chce hned, jak na něm bude shoda.

V pátek bude jednat předsednictvo strany i poslanecký klub. Hamáček nemá signály, že by straníci z krajů na předsednictvu chtěli tlačit na odchod z vlády. Také Babiš v úterý novinářům řekl, že podle něj odchod ČSSD z kabinetu nikdy nebyl na stole. Premiér chce počkat na nominaci sociální demokracie, předpokládá, že do pátku se dozví nové jméno.

Regionální lídři sociální demokracie spekulovat o novém kandidátovi na ministra nechtějí. V anketě ČTK většinou preferovali setrvání v kabinetu s ANO. Kritická byla ústecká ČSSD, která hodnotí vstup do koalice jako neúspěšný a žádá odstoupení šéfa strany Hamáčka. Důvodem jsou podle ní mimo jiné snahy o vyloučení poslance Jaroslava Foldyny (ČSSD) pro jeho politické názory ze strany. Hamáček Českému rozhlasu řekl, že ho usnesení ústecké ČSSD nepřekvapuje. Uvedl také, že o rezignaci neuvažuje.

Spor o výměnu ministra trvá už čtvrt roku. Prezident Miloš Zeman v polovině prázdnin po dvou měsících od doručení návrhu odvolal Antonína Staňka (ČSSD), ohledně jeho nástupce se ale slíbil vyjádřit až v polovině srpna. Minulou středu pak uvedl, že Šmarda je odborně nekompetentní, protože se nikdy nezabýval problematikou české kultury. ČSSD požádal o navržení jiného kandidáta. V závěru minulého týdne Šmardu odmítl i Babiš, mimo jiné kvůli jeho výrokům z poslední doby.