ČSSD chce zvláštní jednání koalice kvůli situaci ve zdravotnictví, podle strany je podfinancované

Sociální demokraté chtějí svolat jednání vlády k situaci ve zdravotnictví. Podle předsedy ČSSD Jana Hamáčka je kvůli nedostatku financí ohrožnená kvalita zdravotnické péče, některé nemocnice jsou pak těsně před kolapsem. Podle sociální demokracie by se ke zlepšení situace daly využít peníze z účtů zdravotních pojišťoven - a to 55 miliard korun. Na přidání peněz na příští rok se zdravotnické odbory stále neshodly s ministerstvem zdravotnictví. Odboráři a zástupci nemocnic, pacientů a dalších organizací chtějí víc financí na platy, provoz nemocnic a domácí péči. I oni navrhují vzít prostředky z rezerv zdravotních pojišťoven. To by ale bylo podle šéfa resortu Adama Vojtěcha za hnutí ANO neodpovědné. Odbory chtějí jednat i s premiérem a s poslanci. Chystají taky protestní akce v regionech.

Pojišťovny pro příští rok navrhly meziroční navýšení 25 miliard korun, odbory chtějí 45 miliard. Podle odhadů bude příští rok pro zdravotní péči 346 miliard korun.