ČSA v příštím roce zruší linky z Prahy do Ostravy a Bratislavy

České aerolinie (ČSA) v lednu příštího roku zruší letecké linky z Prahy do Ostravy a Bratislavy a také slovenskou vnitrostátní linku mezi Bratislavou a Košicemi. Upozornil na to server zdopravy.cz. ČTK informace následně potvrdil mluvčí ČSA Daniel Šabík. Důvodem zrušení je nedostatek vhodných letadel pro tyto lety po novém roce. Pokračovat tak bude pouze přímá linka Praha-Košice. ČSA dosud na linkách využívaly tři pronajaté letouny ATR 42, které však v následujících týdnech vrátí jejich majitelům, přičemž další prodloužení pronájmu už neplánují. Větší stroje, které má dopravce ve své flotile, na linky však nasazovat neplánuje. Spoje z Prahy do Bratislavy byly první pravidelnou linkou v historii ČSA, kterou uvedly do provozu po svém vzniku v roce 1923. Do roku 2011 dopravce v rámci Česka létal také z Prahy do Brna, kvůli malé vytíženosti však linku zrušil.