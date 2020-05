ČSA opět létají, na dnešek si rezervovalo letenky kolem 640 lidí

České aerolinie (ČSA) vypravily první letecké spoje po více než dvouměsíčním přerušení provozu kvůli koronavirové krizi. Na celkem šest zpátečních letů z Prahy do Amsterdamu, Paříže a Frankfurtu nad Mohanem a zpět si rezervovalo letenky kolem 640 cestujících. První spoje vyrazily dnes ráno. ČTK to řekla mluvčí dopravce Vladimíra Dufková. Další obnovené linky budou následovat v příštích dnech a týdnech. Obsazenost letadel mluvčí nesdělila, podle propočtů ČTK mohla být třetinová až poloviční. ČSA vybralo tyto tři destinace pro své obnovení provozu z několika důvodů. Podle mluvčí jde jednak o přestupní letiště odkud mohou cestující pokračovat na lety do jiných destinací. Dále jde o místa s vysokým potenciálem většího množství obchodních cestujících a zároveň jde o důležité trasy ČSA v síti letecké aliance Sky Team, do níž český dopravce patří.

Od čtvrtka začne dopravce létat do Stockholmu, od 25. května pak také do Bukurešti. Obnovování dalších linek i jejich frekvence bude závislé zejména na podmínkách cestováních do jednotlivých zemí a také na poptávce cestujících. Obnovené lety doprovází několik ochranných opatření, které dopravce zavedl. Jde například o povinnost cestujících mít po celou dobu zakrytý ústa a nos, vybavení personálu ochrannými prostředky, odstupy pasažérů při nástupu a výstupu, dále možnost placení pouze platebními kartami, dezinfikování letadel po každém letu nebo nasazení speciálních filtrů pro zachytávání virů a bakterií na palubách letadel.