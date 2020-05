ČSA dnes obnovuje provoz prvních tří linek

České aerolinie (ČSA) dnes po více než dvou měsících obnovuje svůj pravidelný provoz, jejich letadla poletí do Paříže, Frankfurtu nad Mohanem a Amsterdamu. Jde o první tři obnovené linky, další budou následovat v příštích dnech. Společnost v polovině března kvůli koronavirové krizi zastavila všechny pravidelné lety z a do Česka. Společnost už dříve avizovala, že spouštění prvních linek bude závislé na podmínkách cestování do vybraných zemí. V první vlně obnovování provozu jsou tak země, které tolik neomezují vstup cizinců. ČSA plánují v následujících dnech obnovit ještě další linky. Ve čtvrtek 21. května by měly začít létat do Stockholmu a od 25. května do Bukurešti.

Skupina Smartwings, do které ČSA patří, v březnu zastavila všechny pravidelné letecké spoje z a do Česka, na zemi tak zůstalo přes 90 procent její flotily. Celá skupina tak v dubnu přepravila 4900 cestujících, což je zhruba jedno procento v porovnání se stejným období loni. V posledních týdnech se na politické scéně diskutuje o možné státní pomoci pro Smartwings.