ČR vypraví dvě letadla pro Čechy na Kanárských ostrovech

Česko dnes vypraví dva lety pro 250 českých občanů, kteří kvůli koronaviru uvízli na Kanárských ostrovech. Dále se připravuje letecké vyzvednutí českých občanů z Maroka, z Filipín a z Vietnamu, v jednání je i vyslání letadla pro Čechy v Latinské Americe. Novinářům to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). "Dnes poletí dva lety na Kanárské ostrovy, kde máme více než 250 občanů, kteří nemají jak se dostat zpět do země. Zítra (ve čtvrtek) na základě zvláštní výjimky bude umožněn let společnosti Ryanair, kterým se z Maroka vrátí zpět přibližně 200 Čechů," řekl Petříček. Dodal, že poletí i zvláštní letadlo na Filipíny, kde je zhruba 150 českých občanů, kteří se kvůli uzavření letového prostoru nemají jak se vrátit.

"Dnes jsme rozhodli, že bychom příští týden vypravili speciální letadlo ve spolupráci s vietnamskými aerolinkami z Vietnamu, kde chceme především odvézt naše spoluobčany, ale vzhledem ke kapacitě bychom měli být schopni to nabídnout dalším členským státům Evropské unie," řekl ministr. "Připravujeme také vyzvednutí našich spoluobčanů v Latinské Americe, kde například v Panamě, v Dominikánské republice nebo v Kostarice jsou desítky Čechů, kteří jsou uvězněni v důsledku rušení letů a uzavírání vzdušného prostoru," dodal. V zámoří uvízly podle Petříčka stovky Čechů, kteří kvůli rušení letů nemají jak se vrátit do Česka. Vláda vyšle letadlo pro ty, u nichž se nepodařilo vyjednat jejich vyzvednutí s jiným státem Evropské unie. Místa v letadlech nabídne v případě dostatečné kapacity i jiným zemím.