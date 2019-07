ČR v pololetí získala z EU o 24,4 miliardy více, než zaplatila

Česká republika v průběhu prvního pololetí 2019 obdržela z rozpočtu Evropské unie příjmy ve výši 53,9 miliardy korun a současně do něj odvedla 29,6 miliardy korun. Česko tak získalo z evropského rozpočtu o 24,4 milard Kč více, než zaplatilo. V tiskové zprávě o tom informovalo ministerstvo financí. Loni v pololetí takzvaná čistá pozice ČR činila 10,4 miliardy korun. Její nárůst je letos v pololetí podle MF způsoben především vyššími příjmy ČR z fondů EU. Příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti činily v pololetí 25,6 miliardy korun a na Společnou zemědělskou politiku ČR získala 28,3 miliardy korun.

Celkově od vstupu do EU v květnu 2004 tak ČR do konce června zaplatila do rozpočtu EU 595 miliardy korun a získala z něj 1,36 bilionu korun. Celkem Česko dosud získala z EU o 765,7 miliardy korun více, než do něj odvedlo.