ČR udělá maximum pro začátek jednání o rozšíření EU

Česko udělá maximum pro to, aby Evropská unie za měsíc zahájila přístupové rozhovory se Severní Makedonií a s Albánií. Obě země splnily nutné podmínky, řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) po jednání se severomakedonským protějškem Nikolou Dimitrovem. Podle Dimitrova je třeba posunout vztahy s EU na novou úroveň poté, co Severní Makedonie ztratila celé desetiletí kvůli sporu o název země. Evropská rada původně měla o zahájení přístupových rozhovorů rozhodnout už loni v říjnu, především kvůli nesouhlasu Francie ale toto rozhodnutí nepadlo. Šéfové států a vlád by se měli k otázce vrátit na březnovém summitu EU. Česko dlouhodobě podporuje rozšíření EU o země západního Balkánu.