ČR se rozloučí se zesnulým zpěvákem Karlem Gottem státním pohřbem

Česko se rozloučí se zesnulým zpěvákem Karlem Gottem státním pohřbem, jeho datum bude rovněž dnem státního smutku. Opatření schválila vláda, které to navrhl premiér Andrej Babiš (ANO). Rozhodnutí je podmíněno souhlasem Gottovy rodiny, řekl na tiskové konferenci předseda vlády. Babiš dopoledne uvedl, že ceremoniál by se mohl uskutečnit v katedrále svatého Víta. Považoval by to za adekvátní vzhledem k tomu, jak významnou osobností Gott byl. "Čekáme na vyjádření rodiny, jestli si to bude přát a jaké měl pan Karel Gott představy," řekl po zasedání vlády Babiš. Nechtěl spekulovat o tom, zda by se mohl obřad konat na jiném místě, datum pohřbu zatím určeno není.

Karel Gott zemřel v úterý krátce před půlnocí doma v kruhu své rodiny. V polovině září oznámil, že trpí akutní leukémií a ambulantně se léčí. Gott je nejslavnějším českým zpěvákem populární hudby. Vydal skoro tři stovky alb, první už v roce 1965, na svém kontě má desítky milionů prodaných desek.

Před pražskou vilu Karla Gotta od rána přinášejí kytice a zapálené svíčky lidé všech generací. Lidé jsou viditelně zdrceni, někteří jen stěží zadržují slzy. Mnoho kytic položených na chodníku před zídkou plotu je ovázáno černými stuhami. Objevují se na nich nápisy "Dobrému člověku" nebo "Čest jeho památce". Přijíždějí i lidé z různých míst republiky. Fanoušci, kteří k vile přišli se shodují, že je Gott svými písněmi provázel celý život a jeho smrt pro Českou republiku znamená nenahraditelnou ztrátu.

Zesnulého Karla Gotta si v příštích dnech připomene také Pražská konzervatoř, kde zpěvák v 60. letech studoval. Na škole ve středu zavlála černá vlajka a studenti oddělení populární hudby během tohoto školního roku připraví program, ve kterém nastudují některé jeho písně.